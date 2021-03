Un aiuto dal Giappone per le infrastrutture dell’Etiopia (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar – Quando si parla di donazioni all’Africa è facile pensare alla Cina. Il gigante orientale in passato ha fatto generose donazioni (non sempre disinteressate) e tutt’ora è molto attivo nel campo della cooperazione. Per quanto importante, però, la Cina non è l’unico grande donatore di aiuti. Sia pur in misura minore anche altre nazioni asiatiche danno il loro contributo. Tra questi è degno di nota il Giappone che, di recente, ha donato 4,8 milioni di dollari all’Etiopia per migliorare la sua rete stradale. 4,8 milioni dal Giappone per le strade dell’Etiopia Come in altri contesti africani, anche dalle parti di Addis Abeba la crescente urbanizzazione e l’aumento del numero di veicoli ha fatto aumentare il traffico. Per risolvere questo problema il governo del Giappone ha fatto questa donazione all’Etiopia così ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar – Quando si parla di donazioni all’Africa è facile pensare alla Cina. Il gigante orientale in passato ha fatto generose donazioni (non sempre disinteressate) e tutt’ora è molto attivo nel campo della cooperazione. Per quanto importante, però, la Cina non è l’unico grande donatore di aiuti. Sia pur in misura minore anche altre nazioni asiatiche danno il loro contributo. Tra questi è degno di nota ilche, di recente, ha donato 4,8 milioni di dollari all’Etiopia per migliorare la sua rete stradale. 4,8 milioni dalper le stradeCome in altri contesti africani, anche dalle parti di Addis Abeba la crescente urbanizzazione e l’aumento del numero di veicoli ha fatto aumentare il traffico. Per risolvere questo problema il governo delha fatto questa donazione all’Etiopia così ...

