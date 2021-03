Sanremo 2021 | Fedez replica al Codacons | “Chiara è mia moglie | cosa vi aspettavate?”

(Di domenica 7 marzo 2021) Che ilormai abbia il dente avvelenato controFerragni ènota a tutti, ma nessuno immaginava che la celebre associazione dei consumatori avrebbe trovato da ridire anche sull’appello fatto dalla nota influencer affinché i fan votassero il marito in gara al Festival diassieme a Francesca Michielin. Come ogni, compagna o parente, la Ferragni sosteneva il marito, ma il fatto che potesse contare su milioni di fan da mobilitare potrebbe – almeno secondo il, che ha chiesto delle verifiche – aver inficiato il televoto, soprattutto visto che il brano di/Michielin è balzato dal diciassettesimo al secondo posto. Hanno vinto i Maneskin, ma le polemiche infuriano in ogni caso e anche Selvaggia Lucarelli si ...

francescacheeks : Sanremo, 2-6 marzo 2021: la storia di un sogno che ha portato fortuna. ?? #Sanremo2021 - RaiRadio2 : «Stasera ero meno agitato del solito, era come fosse la quarta canzone di un mio concerto.» ?? @MetaErmal nel backs… - trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - InTime_Blog : RT @franzrusso: #Sanremo2021 è l’evento social più seguito durante l’anno, dietro solo allo sport. L’edizione numero 71 è stata vinta dai #… - damienkaneki : fav e facciamo un gruppo su rave sanremo 2021 parte 2 solo måneskin -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

La finale diLa classifica finale diIl trionfo dei Maneskin: "Dedichiamo la vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni" Le nostre pagelle: Achille Lauro, ...Non sono bastati i 23 milioni di followers di Chiara Ferragni e il suo martellante invito a votare il marito per condizionare il televoto in finale aportando Francesca Michielin e Fedez alla vittoria: a sorpresa, i Maneskin hanno vinto non per il favore di Giuria Demoscopica e Sala stampa ma proprio per quello del pubblico da casa, ...Da X Factor al trionfo al Festival con "Zitti e buoni" ...Viale Mazzini valuta un successo l’edizione 70+1 del Festival, puntando l’attenzione su ringiovanimento degli ascolti e maggior uso delle piattaforme ...