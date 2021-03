Sanremo 2021 | Amadeus | “Triplete? Se ci sarà un’idea”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 7 marzo 2021) ‘’ per? “Se ci”, dice il diretto interessato. Rispondendo alla proposta di essere al timone del festival per una terza volta consecutiva, da parte dall’ad Rai, Fabrizio Salini,ha detto: “Ieri l’ho detto in maniera consapevole, avevamo già valutato questo con Fiorello, perché pensiamo, come ho detto ieri, che questo sia un grande evento e quindi ci vuole l’energia, la forza, le idee per rendere merito a. Quindi ringrazio Salini per la proposta ma al momento l’idea è quella di fermarci noi un attimo e poi se la Rai lo desidera e il pubblico lo desidera ovviamente si ritrova l’energia, la voglia, la forza e l’idea, perché tutto nasce dall’idea… Aci si lavora un anno ma questo ...