Roma-Genoa, le formazioni ufficiali (Di domenica 7 marzo 2021) La Serie A scende in campo per la 26^ giornata. Dopo gli anticipi del sabato, ecco la prima sfida domenicale. Alle 12.30 è tempo di Roma-Genoa. All'Olimpico scendono sul terreno di gioco giallorossi e rossoblù. I due tecnici hanno annunciato i 22 che inizieranno l'incontro.Queste le scelte di Fonseca e Ballardini per la gara odierna delle 12.30:Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Mancini, Cristante; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Bruno Peres; El Shaarawy, Pedro; Borja Mayoral. All.: Fonseca.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1368509387007000577"Genoa (3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Zajc, Strootman, Badelj, Zappacosta; Destro, Pjaca. All.: Ballardini.embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) La Serie A scende in campo per la 26^ giornata. Dopo gli anticipi del sabato, ecco la prima sfida domenicale. Alle 12.30 è tempo di. All'Olimpico scendono sul terreno di gioco giallorossi e rossoblù. I due tecnici hanno annunciato i 22 che inizieranno l'incontro.Queste le scelte di Fonseca e Ballardini per la gara odierna delle 12.30:(3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Mancini, Cristante; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Bruno Peres; El Shaarawy, Pedro; Borja Mayoral. All.: Fonseca.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/OfficialAS/status/1368509387007000577"(3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Zajc, Strootman, Badelj, Zappacosta; Destro, Pjaca. All.: Ballardini.embedcontent src="twitter" ...

Advertising

ilRomanistaweb : ?? #Roma, ecco #ElShaarawy: al #Genoa l'ultimo gol in giallorosso Cresciuto nelle giovanili rossoblu, per il Faraon… - tulipsfav : Mo non je rompete rcazzo a Damiano che se deve vedè Roma-Genoa - MCalcioNews : Roma-Genoa, le formazioni ufficiali del lunch match - infoitsport : La Roma frenata dalla crisi in attacco, il Genoa per tornare al gol - infoitsport : Smalling e Pedro titolari contro il Genoa, Il Messaggero: 'La Roma dei ritorni' -