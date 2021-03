Roma - Genoa 1 - 0: Mancini spinge i giallorossi (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 marzo 2021: Continuità è la parola d'ordine per Paulo Fonseca : la sua Roma doveva ritrovare il grande ruolino di marcia avuto nella prima parte di questa stagione e contro il Genoa la ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 marzo 2021), 7 marzo 2021: Continuità è la parola d'ordine per Paulo Fonseca : la suadoveva ritrovare il grande ruolino di marcia avuto nella prima parte di questa stagione e contro illa ...

Advertising

Gazzetta_it : Risultato finale, Roma-Genoa 1-0 - SkySport : ROMA-GENOA 1-0 Risultato finale ? ? #Mancini (24’) ? SERIE A – 26^ giornata ?? - UEFAcom_it : ???? La #Roma supera 1-0 il #Genoa e risale momentaneamente al quarto posto in #SerieA #UEL | @OfficialASRoma - FedericoDiGiac8 : RT @Chiariello_CS: Se VERONA vs i RESTI del Milan, GENOA vs una Roma ZOPPA e SASSUOLO a Udine si fanno battere nettamente dopo averci fatto… - infoitsport : LIVE – Roma-Genoa, Fonseca in conferenza stampa (DIRETTA) -