Roma-Genoa 1-0 | giallorossi ok con Mancini

(Di domenica 7 marzo 2021) Labatte 1-0 ilnel ‘lunch match’ della 26/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere la partita il gol dial 24?. In classifica isalgono al 4° posto con 50 punti, mentre i rossoblù restano fermi a quota 27 in tredicesima posizione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Gazzetta_it : Risultato finale, Roma-Genoa 1-0 - SkySport : ROMA-GENOA 1-0 Risultato finale ? ? #Mancini (24’) ? SERIE A – 26^ giornata ?? - GazzettinoL : Serie A, Roma-Genoa 1-0: il gol di Mancini stende il Genoa Serie A, Juventus-Lazio 3-1: La Juve in rimonta affonda… - LAROMA24 : Roma-Genoa, SMALLING: «Non possiamo perdere punti» #AsRoma - siamo_la_Roma : ?? La #Roma vince all’Olimpico ?? Contro il #Genoa la decide #Mancini ??? Le pagelle di @mimmo_ferretti #ASRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Genoa

Commenta per primo Paulo Fonseca , allenatore della, analizza a Dazn il successo sul: 'Abbiamo affrontato una buona squadra, mi aspettavo che pressassero alto ed è stato difficile nel primo tempo. Abbiamo fatto girare palla lentamente e ...stato difficile trovare gli spazi giusti, siamo stati lenti nel far circolare palla, ma abbiamo vinto bene". Paulo Fonseca è soddisfatto a metà dopo il successo per 1 - 0 dellasulche riporta momentaneamente la sua squadra al quarto posto. "Nel primo tempo non abbiamo pressato come volevo, la squadra è stata poco aggressiva", aggiunge il tecnico portoghese a Dazn ...Queste le dichiarazioni di Gianluca Mancini, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Genoa: MANCINI A DAZN Era una partita difficile, sbloccata con un episodio e poi g ...Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Genoa: FONSECA A DAZN Si aspettava un Genoa aggressivo, ha trovato una squadra compa ...