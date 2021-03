Prandelli: «Commisso arrabbiato? Come fate a dirlo se non l’ho sentito nemmeno io? Basta con queste voci» (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo il pareggio con il Parma, a Sky ha parlato l’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli. «Sono più ottimista adesso che un mese fa. Ora siamo esercitati a lottare ogni partita, consapevoli delle difficoltà. Ovvio che certi episodi non ci aiutano, ma la voglia di non perdere è stata importante. Prendere gol dopo due minuti dal vantaggio bisognava evitarlo, bisogna difendere con molta più attenzione. Il Parma ha dato tutto quello che poteva». C’è stata la reazione ma anche con Roma e Udinese ci sono cali di tensione. Come se li spiega? «Non so se sono cali di tensione o valutazioni errate. Spesso siamo troppo ottimisti, ma nella fase difensiva devi essere attento». Ha sentito il presidente? «In questi giorni sì, dopo la partita no. E’ molto vicino. Joe Barone ha fatto un bellissimo discorso dopo questa gara. Siamo uniti. Dobbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo il pareggio con il Parma, a Sky ha parlato l’allenatore della Fiorentina, Cesare. «Sono più ottimista adesso che un mese fa. Ora siamo esercitati a lottare ogni partita, consapevoli delle difficoltà. Ovvio che certi episodi non ci aiutano, ma la voglia di non perdere è stata importante. Prendere gol dopo due minuti dal vantaggio bisognava evitarlo, bisogna difendere con molta più attenzione. Il Parma ha dato tutto quello che poteva». C’è stata la reazione ma anche con Roma e Udinese ci sono cali di tensione.se li spiega? «Non so se sono cali di tensione o valutazioni errate. Spesso siamo troppo ottimisti, ma nella fase difensiva devi essere attento». Hail presidente? «In questi giorni sì, dopo la partita no. E’ molto vicino. Joe Barone ha fatto un bellissimo discorso dopo questa gara. Siamo uniti. Dobbiamo ...

