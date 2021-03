Pierpaolo Pretelli | la madre contro Giulia Salemi? “Dammi tempo che…”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 7 marzo 2021) Ladi? La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da una settimana, ma l’amore tracontinua anche al di fuori della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, nelle ultime ore questa relazione potrebbe essere stata nuovamente minata da un attacco non di una persona molto vicina all’ex Velino di Striscia la Notizia. Di recente, infatti, ladel 30enne lucano ha condiviso su Facebook un detto partenopeo: “Dicette ‘o pappice vicino à noceche te spertoso”. Ovviamente il motto non é passato inosservato perché traducendolo in lingua italiana vuol dire: “...