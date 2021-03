Pd, Zingaretti: “Dimissioni irrevocabili” (Di domenica 7 marzo 2021) Nicola Zingaretti a Domenica Live: “La mia non è distanza, ma passione. Combatterò per le mie idee”. ROMA – Nicola Zingaretti ai microfoni di Domenica Live è ritornato sulla decisioni di dimettersi da segretario del Partito Democratico. “Il mio – ha spiegato il governatore del Lazio, riportato da La Repubblica – è un atto d’amore per un partito che ha bisogno di ritrovare la dimensione umana. Il mio passo indietro è irrevocabile. Il Pd non è un partito del leader ha tante risorse. Io sono qui, continuerò a combattere per le mie idee. Con il mio atto ho voluto dare una scossa per dire alla mia comunità di essere più vicini alla vita degli italiani. La mia non è distanza, ma passione. Bisogna dare anima e corpo per aiutare l’Italia, il Paese che amiamo“. L’ormai ex segretario del Pd ha smentito l’intenzione di correre per il Campidoglio: “Non è ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021) Nicolaa Domenica Live: “La mia non è distanza, ma passione. Combatterò per le mie idee”. ROMA – Nicolaai microfoni di Domenica Live è ritornato sulla decisioni di dimettersi da segretario del Partito Democratico. “Il mio – ha spiegato il governatore del Lazio, riportato da La Repubblica – è un atto d’amore per un partito che ha bisogno di ritrovare la dimensione umana. Il mio passo indietro è irrevocabile. Il Pd non è un partito del leader ha tante risorse. Io sono qui, continuerò a combattere per le mie idee. Con il mio atto ho voluto dare una scossa per dire alla mia comunità di essere più vicini alla vita degli italiani. La mia non è distanza, ma passione. Bisogna dare anima e corpo per aiutare l’Italia, il Paese che amiamo“. L’ormai ex segretario del Pd ha smentito l’intenzione di correre per il Campidoglio: “Non è ...

