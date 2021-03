(Di domenica 7 marzo 2021) () – () – In passato, è già accaduto. Dopo le dimissioni di Walter Veltroni, l’scelse Dario Franceschini (allora vice). Il copione venne replicato dopo l’addio di Pier Luigi Bersani, con Guglielmo Epifani incoronato dal Parlamento dem, e poi dopo quelle di Matteo Renzi, con Maurizio Martina (anche lui vice) elettoin. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

pfmajorino : Mi auguro che l'assemblea nazionale del #PD respinga le dimissioni di #NicolaZingaretti. Abbiamo bisogno di ricostr… - TV7Benevento : Pd: verso Assemblea, per il nuovo segretario serve intesa tra aree interne/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Pd: verso Assemblea, per il nuovo segretario serve intesa tra aree interne/Adnkronos (2)... - CattiveMaestre : RT @NonunadimenoF: Percorso verso l'#8Marzo2021, ieri assemblea pubblica su donne/pandemia/lavoro/sciopero a Firenze #lottomarzo #8M2021 #s… - lucostalb : RT @NonunadimenoF: Percorso verso l'#8Marzo2021, ieri assemblea pubblica su donne/pandemia/lavoro/sciopero a Firenze #lottomarzo #8M2021 #s… -

Ultime Notizie dalla rete : verso Assemblea

SardiniaPost

Fiinalmente iniziata l'si ratifica l'ennesimo congedo di un consigliere dell'Ente, questa ... Spiegazioni che dovrebbero essere un atto politico obbligatorio e doveroso soprattuttoi ......7 marzo pomeriggio si è tenuta una conferenza stampa della quarta sessione del 13esima... la diplomazia cinese si è dimostrata responsabileil paese, il popolo e il resto del mondo, ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – (Adnkronos) – In passato, è già accaduto. Dopo le dimissioni di Walter Veltroni, l’Assemblea scelse Dario Franceschini (allora vice segretario). Il copione venn ...Dai circoli parte la mobilitazione in favore del segretario Inviate in poche ore oltre seicento firme al Nazareno ...