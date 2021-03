Parte la canzone rap durante la messa in streaming. Gaffe per un sacerdote (che la prende a ridere) – VIDEO (Di domenica 7 marzo 2021) durante la messa, tenutasi online in rispetto delle norme anti-Covid, è partita una musica che i fedeli non potevano di certo aspettarsi. E’ accaduto a Donegal, in Irlanda, dove Padre Pat stava officiando la funzione in streaming all’interno della Chiesa locale. Ad un certo punto il sistema audio ha cominciato a diffondere una canzone del rapper britannico Black the Ripper. Il prelato aveva appena iniziato la sua benedizione per i fedeli che stavano seguendo la messa da casa, quando all’improvviso è partita la canzone dell’artista rap, che ha cominciato a rimbombare nella Chiesa vuota. In un primo momento Padre Pat ha tentato di proseguire con la benedizione, ma poco dopo ha provveduto a spegnere la musica. Nel VIDEO si sente chiaramente la strofa ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 7 marzo 2021)la, tenutasi online in rispetto delle norme anti-Covid, è partita una musica che i fedeli non potevano di certo aspettarsi. E’ accaduto a Donegal, in Irlanda, dove Padre Pat stava officiando la funzione inall’interno della Chiesa locale. Ad un certo punto il sistema audio ha cominciato a diffondere unadel rapper britannico Black the Ripper. Il prelato aveva appena iniziato la sua benedizione per i fedeli che stavano seguendo lada casa, quando all’improvviso è partita ladell’artista rap, che ha cominciato a rimbombare nella Chiesa vuota. In un primo momento Padre Pat ha tentato di proseguire con la benedizione, ma poco dopo ha provveduto a spegnere la musica. Nelsi sente chiaramente la strofa ...

