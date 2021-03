Meghan contro la Royal Family | “Menzogne su di noi Ora posso parlare”

(Di domenica 7 marzo 2021) Continuano le indiscrezioni sull’intervista scandalo diMarkle e Harry da Oprah Winfrey. Nonostante le richieste della Regina e le condizioni di salute precarie del principe Filippo, la confessione fiume della coppi andrà in onda sulla Cbs e promette di far tremare la monarchia britannica. Mentre Kate Middleton e William si preparano a fronteggiare la tempesta mediatica che ne seguirà, emergono alcune dichiarazioni diche lasciano intendere la portata delle sue confessioni.non si tira indietro e lo fa attaccando quella che viene definita da Oprah la “Firm”, ossia la ditta. Un modo per definire la famiglia reale e coloro che gestiscono gli affari di corte. Nell’ultima clip prima della messa in onda dell’intervista, la Markle appare molto decisa e attacca frontalmente la...

... poco prima della messa in onda dell' intervista di Harry ea Oprah Winfrey sulla CBS che si ...ha condannato la famiglia reale per ' aver promosso e amplificato ' le accuse di bullismola ......in pubblico al gran completo per onorare gli sforzi degli operatori sanitari nella lottala pandemia: un fronte unico, a poche ore dall'attesissima intervista di Oprah Winfrey a Harry e,...(ANSA-AFP) – LONDRA, 06 MAR – La famiglia reale britannica domani apparirà in pubblico al gran completo per onorare gli sforzi degli operatori sanitari nella lotta contro la pandemia: ...LONDRA, 06 MAR - La famiglia reale britannica domani apparirà in pubblico al gran completo per onorare gli sforzi degli operatori sanitari nella lotta contro la pandemia: un fronte unico, a poche ore ...