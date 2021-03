Måneskin: ecco chi sono i vincitori del Festival di Sanremo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) I Måneskin sono i vincitori del Festival di Sanremo 2021. La loro “Zitti e buoni” ha conquistato il primo posto di questa 71esima edizione della kermesse. “Zitti e buoni” è un pezzo che parla principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica, una sfida contro i pregiudizi, tema centrale nelle produzioni del gruppo. Al secondo posto Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome” e al terzo Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”. Gli altri premi:Premio della Critica Mia Martini (assegnato dalla Sala Stampa) vince Willie Peyote con “Mai dire mai (La locura)”. Premio Lucio Dalla (assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web) vince Colapesce e Dimartino con “Musica leggerissima”. Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a Madame con la canzone “Voce” mentre il ... Leggi su domanipress (Di domenica 7 marzo 2021) Isono ideldi. La loro “Zitti e buoni” ha conquistato il primo posto di questa 71esima edizione della kermesse. “Zitti e buoni” è un pezzo che parla principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica, una sfida contro i pregiudizi, tema centrale nelle produzioni del gruppo. Al secondo posto Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome” e al terzo Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”. Gli altri premi:Premio della Critica Mia Martini (assegnato dalla Sala Stampa) vince Willie Peyote con “Mai dire mai (La locura)”. Premio Lucio Dalla (assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web) vince Colapesce e Dimartino con “Musica leggerissima”. Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a Madame con la canzone “Voce” mentre il ...

