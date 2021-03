“Ma sono uguali!” Sanremo 2021 | sul palco dell’Ariston esce Umberto Tozzi e tutti notano la somiglianza | “Due gocce d’acqua!”

(Di domenica 7 marzo 2021) È il rock dei Maneskin con il brano “Zitti e buoni” a trionfare nella settantunesima edizione del Festival di. Il gruppo lanciato da X Factor ha battuto in finale la coppia Francesca Michielin e Fedez, secondi con Chiamami per nome, e Ermal Meta, super favorito della vigilia, terzo con Un milione di cose da dirti. Il verdetto, in qualche modo storico perché premia un genere che ha frequentato poco l’Ariston, è anche frutto di un cast innovativo selezionato da Amadeus per il suo secondo festival. A Willie Peyote, con ‘Mai dire mai (La locura) è andato il Premio della Critica Mia Martini – Sezione Campioni, attribuito dalla Sala Stampa. ColapDimartino con Musica leggerissima hanno conquistato il premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web, secondo Ermal Meta, terza Annalisa. Madame ha vinto il premio ‘Miglior testo Sergio ...

