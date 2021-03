Eterno Fischnaller | a 40 anni vince la Coppa di Gigante

Advertising

ansacalciosport : Snowboard: eterno Fischnaller, è sua la Coppa di gigante. Dopo l'argento iridato a 40 anni continua a mietere succe… - zazoomblog : Snowboard: eterno Fischnaller vince a 40 anni la Coppa del mondo di gigante (2) - #Snowboard: #eterno #Fischnaller - susydigennaro : RT @napolimagazine: Snowboard: eterno Fischnaller, è sua la Coppa di gigante - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Snowboard: eterno Fischnaller, è sua la Coppa di gigante - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Snowboard: eterno Fischnaller, è sua la Coppa di gigante -

Ultime Notizie dalla rete : Eterno Fischnaller

Ieri il migliore azzurro è stato Edwin Coratti, quarto, davanti ad Aaron March, quinto, a, nono, e a Felicetti decimo. La vittoria è andata allo sloveno Zan Kosir, davanti al russo ...Nella gara odierna, il migliore azzurro è stato Edwin Coratti, quarto, davanti ad Aaron March, quinto, a, nono, e a Felicetti decimo. La vittoria è andata allo sloveno Zan Kosir, davanti ...Rogla porta bene a Roland Fischnaller. Dopo l’argento iridato, per il 40enne portacolori dell’Esercito, ieri è arrivata anche la Coppa di gigante nello snowboard, grazie al nono posto finale che gli h ...Adnkronos) – “Oggi la fortuna è stata dalla mia parte e mi ha aiutato a vincere per un punto -ha detto Fischnaller-. Forse non si può dire che vincere per un punto decreti il più forte, ma forse anche ...