Dopo Sanremo, chi fa le valigie Salta il direttore di Rai1 Coletta (Di domenica 7 marzo 2021) Il miracolo non c’è stato. La serata finale del festival di Sanremo 2021, che ha segnato il trionfo meritato dei Maneskin, ha raccolto su Rai1 13 milioni 203 mila telespettatori pari al 49.9% di share nella prima parte, 7 milioni 730 mila con il 62.5% nella seconda. Niente da fare nella partita con l’edizione 2020 quando, senza dividere gli ascolti in due, la serata finale, quella... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 7 marzo 2021) Il miracolo non c’è stato. La serata finale del festival di2021, che ha segnato il trionfo meritato dei Maneskin, ha raccolto su13 milioni 203 mila telespettatori pari al 49.9% di share nella prima parte, 7 milioni 730 mila con il 62.5% nella seconda. Niente da fare nella partita con l’edizione 2020 quando, senza dividere gli ascolti in due, la serata finale, quella... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Capezzone : Dopo che #Amadeus ha detto no al prossimo #Sanremo, avanza naturale la candidatura del professor #Galli, che deve s… - RaiRadio2 : «Stasera ero meno agitato del solito, era come fosse la quarta canzone di un mio concerto.» ?? @MetaErmal nel backs… - RaiRadio2 : «Siamo molto grati al festival per averci permesso di essere tornati a suonare live.» ?? @thisismaneskin nel backst… - StefaniaLiga : RT @dontalkoutloud1: madame a giugno fa la maturità dopo essere andata al festival di Sanremo e io mi lamento di dover fare 6 ore di dad #D… - OSpeleologo : RT @enricoparenti2: Mi si rivolta lo stomaco e la mente si incazza. Chissà quanti telespettatori hanno gioito vedendo questa scena lurida e… -