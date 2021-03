(Di domenica 7 marzo 2021) Iltorna a sorridere grazievittoria ottenuta sul Torino. I calabresi si impongono per 4-2 e tornano a respirare, sperando nella clamorosa rimonta in classifica. L'ultima posizione utile per ladista ora solamente sei punti.caption id="attachment 1089361" align="alignnone" width="1764"(Instagram)/captionTENACIAL'attaccante Adamci ha messo del suo nel successo del, siglando la rete della sicurezza in pieno recupero. Queste le sue parole a Sky Sport: "Era una partita difficile, dopo il 3-1 abbiamo continuato ad attaccare e sono felice sia arrivata la vittoria finale, abbiamo veramente messo tutto per un successo importantissimo, penso sia una vittoria meritata, ma dobbiamo già pensareprossima. ...

Advertising

ItaSportPress : Crotone, Ounas: 'Volevo tanto questo gol. E ora crediamo alla salvezza' - - cn1926it : Crotone, #Ounas: 'Crediamo nella salvezza, dobbiamo tutti dare il massimo per questo obiettivo. Volevo tanto quel g… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'Ounas è fantastico, Messias ha mezzi importantissimi, ho trovato grandi individualità' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'Ounas è fantastico, Messias ha mezzi importantissimi, ho trovato grandi individualità' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'Ounas è fantastico, Messias ha mezzi importantissimi, ho trovato grandi individualità' -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Ounas

...per continuare a sperare quella centrata dalnello scontro salvezza con un Torino decimato dal Covid . Allo Scida finisce 4 - 2 grazie alla doppietta di Simy e i sigilli di Reca ed, ...Ilnon si lascia intimorire e in pieno recupero, al 94',si mette in proprio e segna il gol del definitivo 4 - 2.SECONDO TEMPO Finisce qui la partita, il Toro cade male a Crotone. 48' GOL CROTONE! Ounas. Ounas servito dalla punizione, fa quello che vuole entrando in area, indisturbato, calciua a giro ...Vittoria della speranza per la squadra di Cosmi sui granata che restano fermi a 20 punti a +4 sui ducali. Nulla cambia fino al 45' fino all’assist perfetto Ingklese per Mihaila, che mette dentro il su ...