Coronavirus | Speranza | “Misure più rigorose per impatto varianti” Il Cts chiede la zona rossa automatica

(Di domenica 7 marzo 2021) Non migliora la situazione delin Italia, che ieri ha registrato 23.641 nuovi contagiati e 307 decessi. Il ministro della Salute Robertoha dichiarato che l’delledipotrebbe portare apiù drastiche ma necessarie. Dello stesso avviso il Comitato tecnico scientifico che ha chiesto il passaggio automatico inin caso i contagi superino una certa soglia. Nonostante il nuovo Dpcm promosso dal governo Draghi, la settimana prossima potrebbe arrivare un aggiornamento delle. Domani è atteso il primo messaggio del presidente del Consiglio per la Giornata delle donne, mentre 3 Regioni cambiano colore.: possibili nuove restrizioni Con ...

PicenoTime : Coronavirus, Speranza: "Impatto molto forte della varianti richiede misure più restrittive"

... soprattutto sul quotidiano La Nazione , circa la situazione delche ha colpito lo ... Per il primo manca poco, con ladi rivederlo entro fine marzo, mentre il secondo tornerà, ......campagna vaccinale" Anche i medici specializzandi somministreranno i vaccini contro il. È stata sottoscritta un'intesa tra Governo e Regioni e il ministro della Salute, Roberto, ...A un anno dall’emergenza ogni sera fino al 21 marzo il maxi-striscione sarà visibile sul Grand Hotel del paese ...Non migliora la situazione del coronavirus in Italia, che ieri ha registrato 23.641 nuovi contagiati e 307 decessi. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che l’impatto delle varianti ...