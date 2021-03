Auto elettriche - Le piattaforme per i modelli a batteria

Leggi su quattroruote

(Di domenica 7 marzo 2021) Nonostante le perplessità sulla sostenibilità della transizione elettrica, le vendite delle vetture asono in crescita costante, anche in Italia (+33% nei primi due mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, con 5.964 immatricolazioni complessive). C'entrano gli incentivi, certo, ma anche un'offerta diormai piuttosto ricca, nella quale non mancano diverse EV native: vetture, cioè, concepite fin dall'inizio per sfruttare questa tecnologia e quindi realizzate su specifiche. Open source. Quella utilizzata dal gruppo Volkswagen è una piattaforma flessibile, come sottolineato dal suo stesso nome: Meb, che sta per "Modulare Elektrifizierungsbaukasten" (tradotto dal tedesco: piattaforma di elettrificazione modulare). Com'è noto, è destinata ad approdare supiuttosto eterogenei ...