Assembramenti nel Napoletano, fuggi fuggi all'arrivo della polizia (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Anche nell'ultimo sabato in zona arancione si sono registrati Assembramenti e regole violate". E' quanto sottolinea il consigliere regionale verde Francesco Borrelli. "A Frattamaggiore – spiega – come segnalatoci da alcuni cittadini, in tarda serata e ben oltre le 22, in strada era il delirio. Centinaia di ragazzini in giro, zero distanziamento e quasi tutti senza mascherina. In molti hanno allertato le forze dell'ordine e, all'arrivo della polizia, c'e' stato un fuggi fuggi generale di ragazzini impauriti dalla possibilità di prendere una multa. Quello che preoccupa e che li terrorizza più una sanzione che un virus mortale. Perchè erano in strada a quell'ora, perchè i genitori non si chiedono dove sono bel oltre ...

