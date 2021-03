Amadeus propone una edizione estiva del Festival di Sanremo

Advertising

Simy63957584 : RT @fraversion: “Chiedo il triplete ad Amadeus e Fiorello”. L’ad Rai Fabrizio Salini propone alla coppia la conduzione di Sanremo anche per… - SMSNEWSOFFICIAL : SANREMO 2021 – Amadeus nella conferenza conclusiva: “Sono orgoglioso di tutto quello che è accaduto, mi complimento… - gmg75 : RT @fraversion: “Chiedo il triplete ad Amadeus e Fiorello”. L’ad Rai Fabrizio Salini propone alla coppia la conduzione di Sanremo anche per… - ImpieriFilippo : RT @tvblogit: ++ Salini (AD Rai) propone ufficialmente il terzo festival ad Amadeus e Fiorello: 'Siccome condividiamo la passione per lo sp… - gianvitocafaro : RT @tvblogit: ++ Salini (AD Rai) propone ufficialmente il terzo festival ad Amadeus e Fiorello: 'Siccome condividiamo la passione per lo sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus propone

Adnkronos

... Emozionante l'intervento di Ornella Vanoni che arriva sul palco accompagnata da Fiorello e... Alla finesaluta l'Ariston annunciando che non ci sarà un Ama Ter. E allora perché non ...... dice a. 'Attacco: Zlatan, centrocampo Fiorello, è un bravissimo fantasista e il calcio non ... Ornella, look total black,un medley di splendidi successi da Una ragione di più a La ...Amadeus spegne le luci del palco dell’Ariston e su tutto il Festival di Sanremo 2021, ribattezzato come Sanremo 70+1. Il conduttore ha salutato la kermesse con un boom di ascolti raggiunto dalla serat ...L'EVENTOOra la parola passa al pubblico, che è stato coinvolto tramite il Festival di Sanremo, e che dovrà scegliere il logo dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.