Amadeus fa retromarcia | “Condurre ancora Sanremo? Qualora ci fosse un’idea potrei pensarci”

(Di domenica 7 marzo 2021)è intervenuto nella conferenza stampa finale di, facendo un bilancio di quest’edizione con un occhio anche al futuro. “Ieri avevo detto che non avrei condotto il prossimo Festival di. Sono consapevole delle mie parole, dopo esserci confrontati io e Fiorello avevamo pensato che ci vuole energia e forza perquest’evento. Tuttavia se dovesse esserci…” ha detto, non escludendo una sua possibile presenza anche l’anno prossimo. “Il mio contratto con la Rai scade ad agosto, spero di poter continuare. Sono felice di tornare al mio lavoro di tutti i giorni – ha proseguito il conduttore – A chi parla di flop dico che c’è qualcosa non mi torna visto che abbiamo totalizzato 14 milioni di telespettatori“. A parlare è stato anche Fiorello che, ...

... dalla minaccia del conduttore di dare forfait in assenza del pubblico alla. Sanremo 2021 si farà,lo condurrà per la seconda volta e avrà ancora come super spalla Fiorello, che ...Poi, pare cheabbia fattoe che abbia accettato, anche senza il pubblico, di condurlo ma non sono stati giorni facili perchè nessuno avrebbe voluto dare un Festival diverso dai ...Quarta serata per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo , che si apre con laAd aprire, il duo di conduttori-amici 'Ama'e il mattatore Fiorello . Un classico completo nero marcatamente ele ...