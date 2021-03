Tutta la rabbia di Meghan Markle quando dovette restituire, da royal, gli abiti ricevuti in dono (Di sabato 6 marzo 2021) Quando Meghan Markle si fidanzò col principe Harry, pile di abiti griffati furono inviati in dono alla futura duchessa di Sussex dai più famosi stilisti mondiali. Ma i membri della famiglia reale non possono accettare tutti i regali ricevuti. Le regole della Corona, specificate nel sito ufficiale della royal family, parlano chiaro: i reali possono accettare libri, fiori e cibo, ma non oggetti che potrebbero metterli in qualche modo in obbligo nei confronti di chi ha fatto loro quel regalo. Gli assistenti di Palazzo, dunque, rispedirono al mittente i firmatissimi abiti inviati a Meghan. E lei, rivela ora un insider al Sun, reagì con una rabbia inaudita: «Era livida. Litigò furiosamente con gli assistenti di palazzo». Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) Quando Meghan Markle si fidanzò col principe Harry, pile di abiti griffati furono inviati in dono alla futura duchessa di Sussex dai più famosi stilisti mondiali. Ma i membri della famiglia reale non possono accettare tutti i regali ricevuti. Le regole della Corona, specificate nel sito ufficiale della royal family, parlano chiaro: i reali possono accettare libri, fiori e cibo, ma non oggetti che potrebbero metterli in qualche modo in obbligo nei confronti di chi ha fatto loro quel regalo. Gli assistenti di Palazzo, dunque, rispedirono al mittente i firmatissimi abiti inviati a Meghan. E lei, rivela ora un insider al Sun, reagì con una rabbia inaudita: «Era livida. Litigò furiosamente con gli assistenti di palazzo».

Advertising

levibbr : ragazzi stop drama ho deciso di fare yoga e riversare tutta la mia rabbia su questo specie di sport (?) - carrotsocks : wikihow trovare un modo per gestire la rabbia, nelle discussioni in famiglia sono testarda, tendo ad alzare la voce… - TuttiMutiiii : @_DAless_ @pierpaolopretel Amore quando usi tutta questa rabbia ed odio nei confronti di qualcuno è perché provi in… - ErCina3483 : @graffioemordo @AnaFloraCastro1 Se lo dici te ?????? Ma che c'avete oh, tutta sta rabbia repressa, fatevi na risata ?? - OsservatorS : @IPhorbice @lageloni quando nessuno ti piace devi scegliere con quale hai margine di manovra ed identificare chi è… -