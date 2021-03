Sanremo 2021, l’attrice napoletana Luisa Ranieri non ci sarà: il retroscena (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLuisa Ranieri non salirà sul palco dell’Ariston. Dopo l’annuncio della presenza dell’attrice napoletana tra le co-conduttrici della 71esima edizione del Festival di Sanremo, arriva invece un retroscena di Fanpage che spiazza il pubblico e, in particolare, i fan della protagonista della fiction ‘Le indagini di Lolita Lobosco’. A quanto pare, infatti, la Ranieri avrebbe detto no. O chissà, magari la trattativa non c’è proprio stata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonon salirà sul palco dell’Ariston. Dopo l’annuncio della presenza deltra le co-conduttrici della 71esima edizione del Festival di, arriva invece undi Fanpage che spiazza il pubblico e, in particolare, i fan della protagonista della fiction ‘Le indagini di Lolita Lobosco’. A quanto pare, infatti, laavrebbe detto no. O chissà, magari la trattativa non c’è proprio stata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

