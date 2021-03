Kate Middleton torna in pubblico e mostra indifferenza verso Meghan Markle (Di sabato 6 marzo 2021) . Cresce l’attesa per la messa in onda dell’intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey e i Cambridge, insieme al resto della Royal Family, si preparano ad essere travolti dall’ennesimo scandalo. Nelle ultime ore, proprio mentre Kate appariva di nuovo in pubblico, venivano svelati nuovi dettagli e stralci dell’intervista di Meghan e Harry. Nelle ultime clip rilasciate dalla Cbs, la Markle racconta di un ambiente opprimente a Corte in cui la sua libertà veniva limitata da regole precise e imposizioni. Oprah rivela di averla contattata anche nel 2018, poco prima del matrimonio con il principe, ma di aver ricevuto un suo rifiuto. L’ex star di Suits dunque svela perché ha deciso di parlare solo oggi: “Per molte ragioni. La prima è che finalmente posso dire di “si”. È davvero liberatorio poter avere questa facoltà ... Leggi su dilei (Di sabato 6 marzo 2021) . Cresce l’attesa per la messa in onda dell’intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey e i Cambridge, insieme al resto della Royal Family, si preparano ad essere travolti dall’ennesimo scandalo. Nelle ultime ore, proprio mentreappariva di nuovo in, venivano svelati nuovi dettagli e stralci dell’intervista die Harry. Nelle ultime clip rilasciate dalla Cbs, laracconta di un ambiente opprimente a Corte in cui la sua libertà veniva limitata da regole precise e imposizioni. Oprah rivela di averla contattata anche nel 2018, poco prima del matrimonio con il principe, ma di aver ricevuto un suo rifiuto. L’ex star di Suits dunque svela perché ha deciso di parlare solo oggi: “Per molte ragioni. La prima è che finalmente posso dire di “si”. È davvero liberatorio poter avere questa facoltà ...

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton Il royal look lo ha vinto lei Sarah Ferguson in versione Bridgerton e le décolleté di Kate Middleton Il royal look della settimana: Meghan Markle Meghan Markle, 39 anni, continua a far discutere nel Regno Unito. Ormai è guerra ...

La nuova foto di Archie con mamma Meghan (alla vigilia dell'intervista bomba) Inoltre, ha voluto al suo fianco Kate Middleton, la "fedele". E poi è difficile si tratti di una coincidenza: è di ieri lo "scoop" del Times che riporta come - durante gli anni a corte tra il 2018 e ...

William e Kate Middleton «hanno paura di essere coinvolti nella telenovela di Harry e Meghan» Vanity Fair Italia Pippa Middleton mamma bis, l’annuncio del lieto evento Pippa Middleton è incinta per la seconda volta: la famiglia reale si allarga ulteriormente con un cuginetto per i principini ...

Kate spaventata da Harry e Meghan: “Non vuole essere coinvolta” Kate Middleton e William attendono con ansia la messa in onda dell’intervista di Harry e Meghan Markle e temono di essere coinvolti nella vicenda.

