Juve-Lazio | sfida tra due difese con gli uomini contati | out in 6 tra le due squadre

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 6 marzo 2021)ntus esi sfideranno questa sera alle 20.45 allontus Stadium. Unatra duecon evidenti problemi di formazione. Perché i bianconeri sono costretti ad adattare due difensori di fascia come Danilo e Alex Sandro come centrali, seppur in una retroguardia a tre, facendo scalare Chiesa e Bernardeschi come laterali su tutta la corsia. Situazione abbastanza simile per Simone Inzaghi che non può contare su Radu e Luiz Felipe, inserendo Marusic come terzo di sinistra per poi lasciare Lulic nella sua posizione ideale (seppur di ritorno da pochissimo dopo uno stop lungo). Assenti infatti Bonucci, Chiellini e De Ligt da una parte, Radu, Lazzari e Luiz Felipe nell’altra. In questo quadro ci sono dueche sono all’ultima chiamata per i rispettivi obiettivi. Detto ...