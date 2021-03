Inps | I nonni hanno richiesto compenso per tenere i nipoti

(Di sabato 6 marzo 2021) L'in un comunicato rivela come oltre il 60% delle domande arrivate per il bonus baby sitter sia statodai. Bonus baby sitter: un contributo chiesto per isu Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Con il bonus baby sitter Covid pagati soprattutto i nonni #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, Inps: con bonus baby sitter pagati soprattutto i nonni #inps - repubblica : Inps, sorpresa bonus baby sitter: più della metà è andato ai nonni: Su 556.348 soggetti che hanno ricevuto il bonus… - miagmarsuren : RT @petunianelsole: Da studio Inps: le famiglie che hanno chiesto il bonus baby sitter previsto per la cura dei bambini rimasti a casa con… - talmochi : RT @petunianelsole: Da studio Inps: le famiglie che hanno chiesto il bonus baby sitter previsto per la cura dei bambini rimasti a casa con… -

Ultime Notizie dalla rete : Inps nonni

... a causa dell'emergenza Covid - 19, in molti casi hanno "ingaggiato" direttamente i. I numeri dell'Il dato è contenuto nell'approfondimento dell'sui servizi a sostegno della famiglia ...Infatti il 61% ha almeno 60 anni, il che significa che presumibilmente si tratta di'. L'ha ricevuto oltre 1,3 milioni di domande per bonus baby sitter e la partecipazione a centri estivi ...Per rispondere all'emergenza Covid, le famiglie italiane hanno “ingaggiato” direttamente i nonni: non calcolando però gli alti rischi contagio ...Bonus baby sitter, emerge un dato insolito ma fantastico in una recente analisi realizzata dall'Inps. All'interno i dettagli.