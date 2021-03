“Gloria”, il testo della super hit di Umberto Tozzi (Di sabato 6 marzo 2021) Gloria è il grande classico di Umberto Tozzi, artista che sarà tra gli ospiti della puntata finale del Festival Di Sanremo in onda stasera a partire dalle 20.50. Il brano pubblicato nel 1979 e contenuto nell’omonimo album ha riscosso successo raggiungendo la seconda posizione delle classifiche ed anche all’estero, inoltre è stato rivisitato in diverse cover che hanno fatto il giro del mondo. La più conosciuta è quella di Laura Branigan del 1982, che ha interpretato la canzone in lingua inglese con testo curato da Trevor Stanley Veitch. Gloria raggiunge il primo posto della classifica dei singoli americana Cash Box ed ha ottenuto il secondo gradino della chart Billboard. Riscuote molto successo anche in Spagna, arrivando alla vetta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021)è il grande classico di, artista che sarà tra gli ospitipuntata finale del Festival Di Sanremo in onda stasera a partire dalle 20.50. Il brano pubblicato nel 1979 e contenuto nell’omonimo album ha riscosso successo raggiungendo la seconda posizione delle classifiche ed anche all’estero, inoltre è stato rivisitato in diverse cover che hanno fatto il giro del mondo. La più conosciuta è quella di Laura Branigan del 1982, che ha interpretato la canzone in lingua inglese concurato da Trevor Stanley Veitch.raggiunge il primo postoclassifica dei singoli americana Cash Box ed ha ottenuto il secondo gradinochart Billboard. Riscuote molto successo anche in Spagna, arrivando alla vetta ...

