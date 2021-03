Ecco perché la Campania è zona rossa pur avendo un indice di contagio inferiore ad altre Regioni (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiA partire da lunedì 8 marzo la Campania tornerà a essere zona rossa. La decisione è stata presa dal Ministro Speranza in seguito alla segnalazione/richiesta della stessa Unità di Crisi della Regione Campania. A ben guardare, però, l’indice di contagio in Campania – il cosiddetto Rt – è inferiore a Regioni che sono classificate con un livello di rischio più basso. perché accade cio? Se lo sono chiesti in molti e noi proviamo a offrire qualche risposta. In primo luogo perché la classificazione del rischio è dettata da diversi fattori, e l’indice Rt è solo uno di questi. Restando a questo fattore la Campania non dovrebbe rientrare in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiA partire da lunedì 8 marzo latornerà a essere. La decisione è stata presa dal Ministro Speranza in seguito alla segnalazione/richiesta della stessa Unità di Crisi della Regione. A ben guardare, però, l’diin– il cosiddetto Rt – èche sono classificate con un livello di rischio più basso.accade cio? Se lo sono chiesti in molti e noi proviamo a offrire qualche risposta. In primo luogola classificazione del rischio è dettata da diversi fattori, e l’Rt è solo uno di questi. Restando a questo fattore lanon dovrebbe rientrare in ...

Advertising

borghi_claudio : @Capobianco2005C @cali81p Guardi, i dati migliori che ho sono quelli di Milano perchè invece di metter il dato ball… - repubblica : AstraZeneca, tre fiale su quattro restano in frigorifero: ecco perché le Regioni non riescono a utilizzarle: Su un… - NicolaPorro : È possibile che riporre tutte le speranze nei #vaccini ci abbia lasciati impreparati, dinanzi all'ennesima ondata d… - OFlOUCHOS : Ecco perché non faccio mai vedere a nessuno cosa faccio o cosa mi piace letteralmente mi dicono sempre cose a svalu… - rodolfa_stan : @xsheeranscarss Ecco che spengo la tv perché un altro pianto non lo reggo -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché La provocazione di Grillo: 'Io segretario elevato del Pd' Questa è l idea che mi è venuta stanotte! Ecco perché non dormo e quindi dovrò prendermi dei tranquillanti, grazie', ha concluso Grillo.

Beatrice Venezi come co - conduttrice al Festival 'Sono molto emozionata anche perché non sono molto avvezza a palchi televisivi. Mi sento una ... Secondo abito: Giorgio Armani Privé Giusto il tempo delle esibizioni dei 4 Giovani finalisti, ed ecco che ...

Lombardia vaccini over 80, perché in tanti hanno faticato a prenotare? Ecco i motivi dei ritardi Corriere della Sera Questa è l idea che mi è venuta stanotte!non dormo e quindi dovrò prendermi dei tranquillanti, grazie', ha concluso Grillo.'Sono molto emozionata anchenon sono molto avvezza a palchi televisivi. Mi sento una ... Secondo abito: Giorgio Armani Privé Giusto il tempo delle esibizioni dei 4 Giovani finalisti, edche ...