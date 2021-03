Colleferro, serra di marijuana fai-da-te in casa: nei guai un 31enne (Di sabato 6 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno arrestato un 31enne del luogo, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, con l’accusa di coltivazione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nonostante i divieti imposti per arginare la diffusione del Covid-19 con l’istituzione della zona rossa nel comune di Colleferro, prosegue, grazie anche all’intensificazione dei servizi preventivi, l’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro. L’operazione I militari, impegnati nei consueti servizi per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso, hanno controllato il 31enne mentre camminava lungo le vie del paese, trovandolo in possesso di cinque grammi di hashish. Le attività dei Carabinieri si sono spostate nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione dihanno arrestato undel luogo, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, con l’accusa di coltivazione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nonostante i divieti imposti per arginare la diffusione del Covid-19 con l’istituzione della zona rossa nel comune di, prosegue, grazie anche all’intensificazione dei servizi preventivi, l’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti dei Carabinieri della Compagnia di. L’operazione I militari, impegnati nei consueti servizi per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso, hanno controllato ilmentre camminava lungo le vie del paese, trovandolo in possesso di cinque grammi di hashish. Le attività dei Carabinieri si sono spostate nel ...

