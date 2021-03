Assembramenti nelle zone della movida a Roma e Napoli. La polizia interviene per disperdere la folla: multe e piazze chiuse (Di sabato 6 marzo 2021) Arriva il weekend e a Roma e Napoli la polizia deve intervenire in diverse zone di ritrovo per disperdere numerosi Assembramenti che si sono formati in serata. Con la pandemia che sta di nuovo prendendo campo in tutto il Paese, il Lazio è una delle poche regioni rimaste in zona gialla e così, nonostante l’invito a rispettare sempre le distanze di sicurezza e indossare le mascherine, centinaia di persone hanno deciso di riunirsi nelle aree più frequentate nelle nottate Romane come Ponte Milvio, San Lorenzo e Trastevere. Mentre nel capoluogo partenopeo si servono cocktail dopo le 18 nel quartiere del Vomero, come già denunciato nei giorni scorsi. In alcune piazze Romane le forze dell’ordine hanno dovuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Arriva il weekend e aladeve intervenire in diversedi ritrovo pernumerosiche si sono formati in serata. Con la pandemia che sta di nuovo prendendo campo in tutto il Paese, il Lazio è una delle poche regioni rimaste in zona gialla e così, nonostante l’invito a rispettare sempre le distanze di sicurezza e indossare le mascherine, centinaia di persone hanno deciso di riunirsiaree più frequentatenottatene come Ponte Milvio, San Lorenzo e Trastevere. Mentre nel capoluogo partenopeo si servono cocktail dopo le 18 nel quartiere del Vomero, come già denunciato nei giorni scorsi. In alcunene le forze dell’ordine hanno dovuto ...

Advertising

zaiapresidente : Siamo davanti ad una mutazione del virus che è dal 43% al 100% più contagioso. Speriamo sia l'ultima. Ringrazio i… - fattoquotidiano : Roma, assembramenti nelle zone della movida. La polizia interviene per disperdere la folla: multe e piazze chiuse - Viminale : Circolare del #Viminale ai #prefetti sulle nuove misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio d… - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Roma, assembramenti nelle zone della movida. La polizia interviene per disperdere la folla: multe e piazze chiuse http… - MgmMele : RT @fattoquotidiano: Roma, assembramenti nelle zone della movida. La polizia interviene per disperdere la folla: multe e piazze chiuse http… -

Ultime Notizie dalla rete : Assembramenti nelle Roma,folla zone movida:multe e chiusure 20.17 Roma,folla zone movida:multe e chiusure Folla nelle zone della movida a Roma. Diversi gli interventi della polizia per sciogliere assembramenti e ripristinare condizioni di sicurezza nei principali luoghi di ritrovo come a Ponte Milvio, San ...

Nuovo Dpcm, stretta sulla movida. II Governo sollecita maggiori controlli Saranno predisposti servizi di controllo mirati in collaborazione con le polizie locali nelle zone ... Diversi gli interventi della polizia locale per sciogliere assembramenti e ripristinare condizioni ...

Roma, assembramenti nelle zone della movida. La polizia interviene per disperdere la folla: multe e piazze… Il Fatto Quotidiano Balestrate. Covid, apertivi e movida: assembramenti in piazza Evola Location dello scatto ricevuto da un lettore è la centrale piazza Rettore Evola di Balestrate da sempre fulcro dei sabato sera di tanti giovani. Nell’immagine si nota la scarsa ...

Giornate FAI: 11 e 12 marzo visite virtuali alla chiesa Madonna del Giardino di Tuturano Gli studenti dell'Iiss "Marzolla Leo Simone Durano" di Brindisi nelle giornate del 11 e 12 marzo presenteranno online la storia della chiesa Madonna del Giardino di Tuturano, tramite apposite dirette ...

20.17 Roma,folla zone movida:multe e chiusure Follazone della movida a Roma. Diversi gli interventi della polizia per scioglieree ripristinare condizioni di sicurezza nei principali luoghi di ritrovo come a Ponte Milvio, San ...Saranno predisposti servizi di controllo mirati in collaborazione con le polizie localizone ... Diversi gli interventi della polizia locale per scioglieree ripristinare condizioni ...Location dello scatto ricevuto da un lettore è la centrale piazza Rettore Evola di Balestrate da sempre fulcro dei sabato sera di tanti giovani. Nell’immagine si nota la scarsa ...Gli studenti dell'Iiss "Marzolla Leo Simone Durano" di Brindisi nelle giornate del 11 e 12 marzo presenteranno online la storia della chiesa Madonna del Giardino di Tuturano, tramite apposite dirette ...