WTA Lione 2021, Camila Giorgi si ferma ai quarti al cospetto della qualificata danese Clara Tauson (Di venerdì 5 marzo 2021) Sul cemento indoor transalpino, oggi, nei quarti del torneo WTA Lione 2021 di tennis, di categoria 250, è stata eliminata l'ultima italiana in tabellone, Camila Giorgi, battuta dalla qualificata danese Clara Tauson, che si è imposta per 6-3 6-1 in un'ora e dodici minuti di gioco. Nel primo set scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi l'azzurra cede nuovamente il servizio nel quinto game. La danese conferma prima a zero e poi a trenta il break, salendo 5-3, ma poi non ha bisogno di servire per il set in quanto nel nono gioco Giorgi cede ancora il servizio, a quindici, ed il set per 6-3 in 41 minuti. Nella seconda partita l'equilibrio dura fino all'1-1, poi la ...

