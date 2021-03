Uomini e Donne, Gemma attacca Riccardo: c’entra Ida (Di venerdì 5 marzo 2021) Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del Trono over di Uomini e Donne. Per qualsiasi motivo è sempre al centro dell’attenzione e nella puntata di oggi, venerdì 5 marzo, ha avuto un battibecco con Riccardo Guarnieri ed è stata menzionata Ida Platano. Ecco i dettagli della vicenda. Riccardo, Ida e Gemma – Solonotizie24Gemma attacca Riccardo: c’entra Ida Gemma Galgani fa sempre parlare di sé, anche per via delle continue discussioni nello studio con Tina Cipollari. La maggior parte dei telespettatori non approva questo comportamento nei riguardi di una donna di una certa età. Nonostante tutto la dama torinese continua a recarsi nel programma di Maria De Filippi con la speranza di trovare l’anima ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 5 marzo 2021)Galgani è la protagonista indiscussa del Trono over di. Per qualsiasi motivo è sempre al centro dell’attenzione e nella puntata di oggi, venerdì 5 marzo, ha avuto un battibecco conGuarnieri ed è stata menzionata Ida Platano. Ecco i dettagli della vicenda., Ida e– Solonotizie24IdaGalgani fa sempre parlare di sé, anche per via delle continue discussioni nello studio con Tina Cipollari. La maggior parte dei telespettatori non approva questo comportamento nei riguardi di una donna di una certa età. Nonostante tutto la dama torinese continua a recarsi nel programma di Maria De Filippi con la speranza di trovare l’anima ...

robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - meb : Buone notizie dall’Europa: la Presidente @vonderleyen ha annunciato nuove misure per la parità salariale tra uomini… - poliziadistato : #4marzo Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo #CapodellaPolizia @Palazzo_Chigi lo ha nominato al vertice del Dip… - alycecappellaio : RT @Lillylabionda: Gli uomini e le donne possono essere sexi a qualsiasi età, basta che state boni ?? - sleepyndrunk : RT @sheslayss: Non è che se una donna è una 'sex worker' non corrisponde alla mia 'idea di donna' (???) o non la supporto, non supporto che… -