Twitter vara la funzione anti errore: 6 secondi per correggere la pubblicazione di un messaggio (Di venerdì 5 marzo 2021) Twitter si adegua, o quanto meno ci prova, agli altri social network dando la possibilità ai propri iscritti di bloccare la pubblicazione di un messaggio dopo 'l'invio'. Non è certo il tasto 'modifica'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 marzo 2021)si adegua, o quanto meno ci prova, agli altri social network dando la possibilità ai propri iscritti di bloccare ladi undopo 'l'invio'. Non è certo il tasto 'modifica'...

Trollsimbu4 : RT @TagPanniUmbu: - Tecnobarbaro : RT @BJLiguria: Gruppo Tarros vara nuovo servizio Italia-Libia: partenza il 22 marzo con cadenza bisettimanale - - TagPanniUmbu : - fakeloveyouout : Omg asta e in Croatia, am fost acolo in vara - Sugarcoatitt : evviva la vita con una classifica del genere vara #Sanremo21 -