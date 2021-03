TRAC: 15 residenze in Puglia tra danza e arti digitali (Di venerdì 5 marzo 2021) Tra teatro, danza e arti digitali fino a fine marzo 15 progetti di spettacoli dal vivo animeranno la Puglia grazie a TRAC – Centro di Residenza Pugliese Quindici progetti di spettacolo dal vivo abiteranno la Puglia tra febbraio e marzo 2021 in un’esplosione di creatività e fermento artistico tra teatro, danza e arti digitali. Quindici… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 5 marzo 2021) Tra teatro,fino a fine marzo 15 progetti di spettacoli dal vivo animeranno lagrazie a– Centro di Residenza Pugliese Quindici progetti di spettacolo dal vivo abiteranno latra febbraio e marzo 2021 in un’esplosione di creatività e fermentostico tra teatro,. Quindici… L'colo Corriere Nazionale.

