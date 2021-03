Sopravvissuta. Per tutte le donne che non si arrendono (Di venerdì 5 marzo 2021) Condivido la storia di Hanan, donna yemenita, in occasione della Giornata internazionale della donna, con la speranza che venga letta senza tristezza né ricerca del dramma, ma con una rinnovata consapevolezza di quale sia l’obiettivo per cui valga la pena lottare: che le donne e gli uomini in tutto il mondo abbiano uguali possibilità di accedere ai servizi essenziali che tante volte si danno per scontati. Se la storia di Hanan è da una parte uno splendido esempio di resilienza in condizioni estreme, vuole anche però essere un’esortazione a riflettere sulla relatività del valore della vita, quando è quotidianamente messa a repentaglio. Quando il telefono squilla alle tre del mattino non è mai una buona notizia, a Mocha, in Yemen. “Sabah alkhyr Giulia, how are you? Nuova paziente: Hanan, 20 anni. Prima gravidanza, a termine. È in travaglio da quattro giorni. Il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Condivido la storia di Hanan, donna yemenita, in occasione della Giornata internazionale della donna, con la speranza che venga letta senza tristezza né ricerca del dramma, ma con una rinnovata consapevolezza di quale sia l’obiettivo per cui valga la pena lottare: che lee gli uomini in tutto il mondo abbiano uguali possibilità di accedere ai servizi essenziali che tante volte si danno per scontati. Se la storia di Hanan è da una parte uno splendido esempio di resilienza in condizioni estreme, vuole anche però essere un’esortazione a riflettere sulla relatività del valore della vita, quando è quotidianamente messa a repentaglio. Quando il telefono squilla alle tre del mattino non è mai una buona notizia, a Mocha, in Yemen. “Sabah alkhyr Giulia, how are you? Nuova paziente: Hanan, 20 anni. Prima gravidanza, a termine. È in travaglio da quattro giorni. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Sopravvissuta Per Sopravvissuta. Per tutte le donne che non si arrendono ... attrezzatura medica, personale competente per assistere al parto o per fare un cesareo se necessario. Dopo aver esaminato Hanan e il suo bambino, Altaf e io sospettiamo che il bimbo sia morto in ...

Raya e l'ultimo drago Raya , principessa e unica sopravvissuta della tribù del Cuore, deve riunire i cinque frammenti ... Il design del personaggio di Sisu è sicuramente il più sorprendente per l'espressività in tutte le ...

Romee sopravvissuto a gravi bruciature diventerà cane da pet therapy per i bambini ricoverati per ustioni negli ospedali pediatrici La Stampa Istituto Storico Toscano della Resistenza: "Fermavano tutti quel mattino di marzo…" Marzo 1944, lo sciopero generale proclamato nell’Italia centro-settentrionale in piena occupazione nazista apre le porte dei lager a migliaia di deportati. ''Fermavano tutti quel mattino di marzo…''..

Chi è Abramo? Il primo chiamato a uscire dall’infantilismo Oggi inizia il viaggio apostolico del Papa in Iraq, la terra di Abramo, per rilanciare un messaggio di fratellanza universale quantomai urgente e necessario… ma chi è Abramo? Chi è costui, che nelle p ...

