(Di venerdì 5 marzo 2021) L'allenatore delRoberto Deha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l': "L’ha un’identità ben chiara, ma anche noi.non abbiamo subito alcuna ripartenza da parte loro - afferma DeChannel - . Neanche noi abbiamo fatto grandi tiri in porta all'andata, abbiamo condotto la gara senza essere pericolosi. Abbiamo trovatocon loro per tanti motivi, domani cercheremo di fare meglio rispetto al match d'andata.? Se guardiamo come abbiamo raggiunto il pari, su rigore al 95?, diciamo e pensiamo che ci è andata bene ma se guardiamo la partita c’è rammarico perchédovuto,e voluto. ...

ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'Con il Napoli avremmo potuto vincere. Udinese? All'andata ci ha creato difficoltà' -… - CanaleSassuolo : #SerieA, le parole di mister #DeZerbi alla vigilia di #UdineseSassuolo Leggi le parole del mister > - mettawrldrip : @cortomuso Juric con il suo calcio zingaro e 1/10 del budget del Sassuolo sta portando una squadra da lotta retroce… - _SiGonfiaLaRete : Sassuolo, #DeZerbi: “Col Napoli meritavamo di più. Udinese? Possibile turnover, non correrò rischi” - sassuolonews : #DeZerbi conferenza stampa #UdineseSassuolo: 'Non rischio #Berardi, #Caputo e #Defrel' -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi

In vista della gara con l' Udinese , il tecnico delRoberto De, guarda all'indietro all'ultima uscita di campionato, il pari 3 - 3 col Napoli: "Spesso nei nostri pareggi abbiamo avuto ...Commenta per primo Il tecnico delRoberto Deè intervenuto ai microfoni di SassuoloChannel , alla vigilia della partita di domani contro l'Udinese: 'Napoli? Se guardiamo come abbiamo raggiunto il pari, su rigore al 95', ...Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia di Udinese-Sassuolo Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sassuolo Channel alla vigilia della trasferta contro l’Udinese. TURNO ...Sentite Sammut, per 12 anni amico e compagno al Chelsea: “Aveva 10 in tutte le materie, non so come facesse. Io giocavo a fare Fabregas e lui Terry. Il Milan ha fatto un grande acquisto” ...