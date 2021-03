Leggi su vanityfair

(Di venerdì 5 marzo 2021) Sapete quanto guadagna il vostro collega? Vi piacerebbe saperlo? Sarebbe un’informazione che vi servirebbe? La Anderson Review ha parlato approfonditamente di questa nuova abitudine di divulgare i salari e si citano aziende che usano la trasparenza retributiva come nota di merito: «Nessun segreto qui». D’altro canto, su Business Insider, era stato pubblicato uno studio secondo cui molte persone sarebbero disposte a pagare pur di non far sapere agli altri quanto guadagnano.