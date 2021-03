Sanremo, cover e duetti tra problemi tecnici e audio. Omaggio a Dalla, ironia Zingaretti (Di venerdì 5 marzo 2021) E' la serata delle cover e dei duetti. Ma anche dell'Omaggio a Lucio Dalla, nel giorno del suo compleanno (4 marzo 1943), dell'ironia di Fiorello su Zingaretti - nel giorno in cui il segretario del Pd annuncia le dimissioni - e degli intoppi. Disguidi tecnici e audio, e il ritardo di Ibrahimovic che rimane bloccato per tre ore in autostrada ed è costretto a fare autostop e a chiedere un passaggio a un motociclista per arrivare a Sanremo. Come da tradizione, i 26 artisti in gara al Festival di Sanremo si esibiscono con brani del passato, o da soli o con loro colleghi. Il terzo atto del Festival 2021 si apre però con un Omaggio a Lucio Dalla da parte dei Negramaro. Sul palco, insieme ai ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 marzo 2021) E' la serata dellee dei. Ma anche dell'a Lucio, nel giorno del suo compleanno (4 marzo 1943), dell'di Fiorello su- nel giorno in cui il segretario del Pd annuncia le dimissioni - e degli intoppi. Disguidi, e il ritardo di Ibrahimovic che rimane bloccato per tre ore in autostrada ed è costretto a fare autostop e a chiedere un passaggio a un motociclista per arrivare a. Come da tradizione, i 26 artisti in gara al Festival disi esibiscono con brani del passato, o da soli o con loro colleghi. Il terzo atto del Festival 2021 si apre però con una Lucioda parte dei Negramaro. Sul palco, insieme ai ...

