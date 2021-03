Sanremo 2021, Rosanna Fratello: “Mi sono fatta la pipì addosso per Ibrahimovic” (Di venerdì 5 marzo 2021) Rosanna Fratello riscrive il concetto di cringe e svela: «Mi sono fatta la pipì addosso per una battuta di Ibrahimovic». Durante la puntata di venerdì di Storie Italiane, la cantante ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole: «Posso dire una cosa?», ha chiesto rivolgendosi alla conduttrice del programma del mattino di Rai1, Eleonora Daniele. «Quando Ibra ha detto che il Festival doveva andare a casa sua – bellissima questa cosa – quando ha detto ad Amadeus che l’avrebbe messo in cucina a fare il caffè mi sono fatta la pipì addosso… dalle risate, giuro». A quel punto in studio è calato qualche secondo di gelo, poi la padrona di cala ha ripreso in mano la situazione ed è scoppiata a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)riscrive il concetto di cringe e svela: «Milaper una battuta di». Durante la puntata di venerdì di Storie Italiane, la cantante ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole: «Posso dire una cosa?», ha chiesto rivolgendosi alla conduttrice del programma del mattino di Rai1, Eleonora Daniele. «Quando Ibra ha detto che il Festival doveva andare a casa sua – bellissima questa cosa – quando ha detto ad Amadeus che l’avrebbe messo in cucina a fare il caffè mila… dalle risate, giuro». A quel punto in studio è calato qualche secondo di gelo, poi la padrona di cala ha ripreso in mano la situazione ed è scoppiata a ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - webmodanettv : RT @Corriere: Comico improvvisato, perfetto nei tempi: perché Ibra è stato fondamentale per il Fest... - inblu2000it : A Magazine InBlu2000 Elena Faggi, che ha appena 19 anni e quest’anno sosterrà la maturità linguistica. Per lei un’… -