Sanremo 2021, piccolo problema di salute per Gaia Gozzi: riuscirà a salire sul palco? (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera, 5 Marzo 2021, andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20.40 la quarta puntata del 71° Festival di Sanremo. I 26 Big in gara torneranno ad esibirsi con le canzoni che aspirano alla vittoria. Poi verrà anche eletto il vincitore delle Nuove Proposte. Amadeus e Fiorello saranno affiancati da due nuove co-conduttrici: Barbara Palombelli e Beatrice Venezi. Ritroveremo, al solito, anche Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Tra gli ospiti musicali ci saranno Mahmood e Alessandra Amoroso. Che dire? Le soprese non mancheranno così come i colpi di scena. Gaia Gozzi, in gara con il brano Cuore amaro, ha comunicato ai suoi fan di avere un piccolo problema di salute. La cantante riuscirà a salire sul palco? Ecco come sta ...

