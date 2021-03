Sanremo 2021, il Pagellone (4 marzo). Gazzè-Silvestri sopra tutti, splendida Arisa, Random e Bugo affondano (Di venerdì 5 marzo 2021) Noemi con Neffa – “Prima di andare via” 7: subito partenza col botto, con la firma d’autore di Neffa nel suo brano simbolo, cantato, e bene, e in ottima sincronia, con Noemi. Bello l’arrangiamento anni ‘70, azzeccato. Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci – “Penso positivo” 7.5: impossibile star fermi sul divano in questa versione energica ed energizzante del jovanottiano “Penso positivo”. Il tocco in più ce lo mette non solo la suprema tromba di Roy Paci, ma anche Valerio Lundini e il suo ironico monologo parlato nel cuore del brano. Francesco Renga con Casadilego – “Una ragione di più” 5.5: continua il Sanremo con più ombre che luci per il cantante bresciano. Anche questa sera vocalmente sottotono, sceglie come compagna di cover Casadilego che entra nel pezzo quasi soltanto nel finale, e senza dare l’accelerata che serviva. Extraliscio e Davide Toffolo con ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Noemi con Neffa – “Prima di andare via” 7: subito partenza col botto, con la firma d’autore di Neffa nel suo brano simbolo, cantato, e bene, e in ottima sincronia, con Noemi. Bello l’arrangiamento anni ‘70, azzeccato. Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci – “Penso positivo” 7.5: impossibile star fermi sul divano in questa versione energica ed energizzante del jovanottiano “Penso positivo”. Il tocco in più ce lo mette non solo la suprema tromba di Roy Paci, ma anche Valerio Lundini e il suo ironico monologo parlato nel cuore del brano. Francesco Renga con Casadilego – “Una ragione di più” 5.5: continua ilcon più ombre che luci per il cantante bresciano. Anche questa sera vocalmente sottotono, sceglie come compagna di cover Casadilego che entra nel pezzo quasi soltanto nel finale, e senza dare l’accelerata che serviva. Extraliscio e Davide Toffolo con ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Sanremo_2021 : RT @SanremoRai: “Stessa storia, stesso posto, stesso bar Stessa gente che vien dentro consuma, poi va” ?? #GioEvan e i cantanti di @THEVOIC… - Solasta843 : RT @rtl1025: ?? #ErmalMeta, in gara a #Sanremo2021 con Un milione di cose da dirti, stasera canta con #NapolinMandolinOrchestra la cover di… -