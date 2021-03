(Di venerdì 5 marzo 2021) GENOVA - Ultime: Ranieri dovrebbe riposizionare Yoshida in difesa. Jankto tornerà titolare. Un giocatore risulta positivo. Per ilsotto osservazione oltre a Rugani anche Simeone . Semplici ...

infoitsport : Serie A: tutte le probabili formazioni della 26ª giornata - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Le ultime sul 26° turno di A, LIVE: fuori Provedel, gioca Zoet - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Le ultime sul 26° turno di A, LIVE: ancora Leao a guidare il Milan - sportli26181512 : Probabili formazioni Sampdoria-Cagliari: aggiornamenti: Ranieri dovrebbe riposizionare Yoshida in difesa. Semplici… - 1900_since : Tutte le probabili formazioni della 26esima giornata! #SerieA #ProbabiliFormazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Goal.com

FIRENZE - Per la Fiorentina Ribery squalificato. Oggi si conoscerà l'esito degli accertamenti a carico di Igor e Castrovilli , usciti per infortunio mercoledì contro la Roma . D'Aversa studia il ...VERONA - Juric inserisce Dimarco per Lazovic a sinistra. Valutazioni sulla difesa anti - Milan , col dubbio Ceccherini - Dawidowicz . Nel Milan Tonali dovrà stringere i denti. Sulla trequarti ...Il lunch match di giornata vede di fronte Roma e Genoa, mentre sono tre le gare in programma domenica alle 15: Crotone-Torino, Fiorentina-Parma e Verona-Milan. Alle 20.45 scende in… Leggi ...Probabili formazioni Spezia-Benevento Probabili formazioni Udinese-Sassuolo Probabili formazioni Juventus-Lazio Probabili formazioni Roma-Genoa Probabili formazioni Crotone-Torino Probabili forma ...