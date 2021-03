La variante di EMUI 11 pronta per Honor 20 | aggiornamento rilasciato

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 5 marzo 2021) Arriva finalmente la notizia più attesa, oggi 5 marzo, per i tanti utenti che in Italia si ritrovano ancora con un20, se pensiamo al fatto che dopo una lunga attesa sia possibile finalmente procedere con il download dell’impostato su Magic UI 4.0. O, se preferite, su11. Il ritardo accumulato dagli sviluppatori non è stato indifferente, come vi abbiamo riportato poco più di due settimane fa con un approfondimento in merito, ma è altrettanto corretto evidenziare che con device non di ultimo grido queste cose siano all’ordine del giorno. Cosa sappiamo su Magic UI 4.0 ed11 ottimizzato per20 L’annuncio, praticamente ufficiale, ci arriva come sempre da Huawei Central, secondo cui i lavori per20 sarebbero appena giunti al capolinea. ...