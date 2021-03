Gaudiano è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2021

RaiRadio2 : ? #Gaudiano è vincitore delle “Nuove Proposte” del 71° Festival di @SanremoRai ?????? #Sanremo2021 @RaiUno @RaiPlay - SanremoRai : Il vincitore delle #NuoveProposte ?? #Gaudiano L’esibizione integrale è su @RaiPlay #Sanremo2021 - rtl1025 : ?? Il vincitore delle Nuove Proposte è: Gaudiano! Secondo posto Davide Shorty, terzo Folcast, quarto Wrongonyou.… - DavidSpadinni : RT @SanremoRai: Il vincitore delle #NuoveProposte ?? #Gaudiano L’esibizione integrale è su @RaiPlay #Sanremo2021 - payneisallboy : RT @SanremoRai: Il vincitore delle #NuoveProposte ?? #Gaudiano L’esibizione integrale è su @RaiPlay #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Gaudiano vincitore

E'ildella 71esima edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Al secondo post Davide Shorty, al terzo posto si è piazzato Folcast, quarto posto per Wrongonyou.Tornano in gara i 26 Big. Il trentenne foggiano conquista il gradino più alto del podio. Tra gli ospiti Alessandra Amoroso con Matilde Gioli, la co - ...Sanremo 2021, Gaudiano vince tra le nuove proposte. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Gaudiano con il brano "Polvere da sparo" vince il festival di Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte. Secondo Davide Shorty con il brano "Regina", terzo Folcast con il ...