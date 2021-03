Enrico Franceschini presenta 'La fine dell'impero. Ultimo viaggio in Urss' (Di venerdì 5 marzo 2021) Martedì 9 marzo la biblioteca 'Fabrizio Trisi' di Lugo propone la presentazione dell'Ultimo libro di Enrico Franceschini dal titolo La fine dell'impero. Ultimo viaggio in Urss (Baldini + Castoldi, ... Leggi su ravennatoday (Di venerdì 5 marzo 2021) Martedì 9 marzo la biblioteca 'Fabrizio Trisi' di Lugo propone lazionelibro didal titolo Lain(Baldini + Castoldi, ...

enrico_farda : RT @CalaminiciM: Ha parlato di “ poltrone” come un grillino qualsiasi. Ormai e’ irrimediabilmente infarcito di populismo. Lui che le poltro… - Ravenna24ore : Lugo: Enrico Franceschini presenta il suo ultimo libro - giovannidalloli : Enrico Franceschini presenta 'La fine dell'impero. Ultimo viaggio in Urss' - ofiucus : @Massimo53502343 @mamo75r @Aldebaran_4 @PincoPallinoQ @the_highsparrow Forse per parte di Margherita, cioè quella c… - guidoolimpio : @e_franceschini @Arik27Giovanni ciao Enrico, yes. anche se vedo che altre fonti israeliane sono scettiche -