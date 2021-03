**Covid: grandi scimmie vaccinate a zoo San Diego, è la prima volta** (Di venerdì 5 marzo 2021) San Diego, 5 mar. (Adnkronos/Dpa) - Nove grandi scimmie dello zoo di San Diego sono state vaccinate contro il covid in via sperimentale, primi animali al mondo a venir immunizzati. Lo ha annunciato il giardino zoologico, spiegando che i primati hanno ricevuto il vaccino di Zoetis, una compagnia un tempo legata a Pfizer, che sta sviluppando un prodotto per immunizzare gli animali dal coronavirus. Usando un approccio simili a Novavax, il cui vaccino non è stato ancora approvato per gli umani, Zoetis ha testato il suo prodotto su cani, gatti e visoni. C'erano 27 dosi disponibili e lo zoo ha deciso di usarle per proteggere le sue grandi scimmie. Al momento quattro oranghi e cinque bonobo hanno ricevuto le due dosi prescritte fra gennaio e febbraio, con tre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) San, 5 mar. (Adnkronos/Dpa) - Novedello zoo di Sansono statecontro il covid in via sperimentale, primi animali al mondo a venir immunizzati. Lo ha annunciato il giardino zoologico, spiegando che iti hanno ricevuto il vaccino di Zoetis, una compagnia un tempo legata a Pfizer, che sta sviluppando un prodotto per immunizzare gli animali dal coronavirus. Usando un approccio simili a Novavax, il cui vaccino non è stato ancora approvato per gli umani, Zoetis ha testato il suo prodotto su cani, gatti e visoni. C'erano 27 dosi disponibili e lo zoo ha deciso di usarle per proteggere le sue. Al momento quattro oranghi e cinque bonobo hanno ricevuto le due dosi prescritte fra gennaio e febbraio, con tre ...

