Covid | Draghi a Bergamo per commemorare le vittime

repubblica : Il blocco dell’export di AstraZeneca: qualcosa è cambiato: Il premier Draghi assume di fatto la leadership europea… - riotta : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo #Figliuolo nu… - TgLa7 : ++ #Covid: #Draghi il 12 visita centro #vaccini a Roma, il 18 sarà a Bergamo ++ Lunedi 8 marzo prenderà parte a due… - M_4_R_C_O : @nzingaretti Il vaccino NON serve. Ci sono ormai numerosi studi che dimostrano che le cure ci sono e restituiscono… - BeppeSammartino : RT @CalaminiciM: Il Presidente Draghi ha bloccato l’export di 250mila dosi di vaccino AstraZeneca che erano dirette in Australia! Nel suo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

a Bruxelles ha detto no anche alle donazioni di vacciniall'Africa - Non solo l'Australia. Il premierpochi giorni fa ha partecipato al Consiglio Ue a 27 chiedendo di posticipare ...È un'attenzione che onora la nostra comunità e di cui siamo sin d'ora grati al Presidente'. Così su Twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.I pilastri del decreto Sostegno in cantiere, il primo provvedimento economico dell’era Draghi, sono il pacchetto lavoro, con la proroga del blocco dei licenziamenti in scadenza e della cassa Covid, e ...2' di lettura 05/03/2021 - Confindustria Centro Adriatico esprime sorpresa e profonda preoccupazione in merito alla mancata proroga da parte del Parlamento del credito d’imposta per gli investimenti n ...