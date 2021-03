“Come attributi…è uno stallone” Fiorello e le rivelazioni choc su una persona a lui vicina Cos’ha detto

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nonostante il Festival di Sanremo sia iniziato già da qualche giorno, non sembra voler decollare, gli ascolti sono scarsi e continuano a calare; per fortuna a risollevare le sorti con i suoi siparietti c’è, che coinvolgendo Amadeus riesce almeno a far sorridere gli spettatori. Quelli da casa, dato che in Teatro non c’è nessuno. E non solo nelle puntate, i due fanno sorridere anche durante la consueta conferenza stampa che anticipa le dirette, tra botta e risposta, scherzi e discorsi seri, mostrano una grande complicità e affiatamento. Le grandi doti di Amadeus E così, una battutina di, sulle doti, e non da presentatore, dell’amico, è stata ripresa da Striscia la Notizia.parlando con il direttore di RaiUno Stefano Coletta, ha scherzato: Non pensavo che Amadeus sarebbe diventato quello che ...