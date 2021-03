Bebe Rexha: un uomo si denuda e lei interrompe un live-stream su Instagram (Di venerdì 5 marzo 2021) Durante un live-stream sul profilo Instagram di Bebe Rexha un uomo si è denudato costringendo la cantante ad interrompere la diretta. Un uomo, non ancora identificato, si è denudato su Instagram durante una sessione di live-streaming sul profilo di Bebe Rexha, il pomeriggio del 4 marzo intorno alle 14:00, costringendo l'artista ad interrompere immediatamente la diretta. Rexha appare spesso sulla piattaforma IG live per parlare della sua vita, della sua salute mentale e delle sue routine di bellezza, spesso con il suo cane Bear come co-protagonista, invitando i fan a unirsi lei. Secondo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021) Durante unsul profilodiunsi èto costringendo la cantante adre la diretta. Un, non ancora identificato, si èto sudurante una sessione diing sul profilo di, il pomeriggio del 4 marzo intorno alle 14:00, costringendo l'artista adre immediatamente la diretta.appare spesso sulla piattaforma IGper parlare della sua vita, della sua salute mentale e delle sue routine di bellezza, spesso con il suo cane Bear come co-protagonista, invitando i fan a unirsi lei. Secondo ...

LOfficielItalia : Bebe Rexha 'I’m a rock star' - “Baby, I’m Jealous” è l’ultimo singolo di #beberexha, realizzato con Doja Cat. Faut… - larasksksk : Streammate Sacrifice di Bebe Rexha Fatelo per me - hoonyversee : bebe rexha non ve la meritate dovete andare in guerra e morire maschiacci - amministator : RT @ahoy_mat: Anche Bebe Rexha si unisce al movimento “riportiamo il dance pop ai vertici delle classifiche” - Desorado : Ho appena visto la puntata di Rupaul All Star con bebè Rexha e lei proprio impassibile al limite dell'antipatia -

Ultime Notizie dalla rete : Bebe Rexha Bebe Rexa sta lavorando a un demo per i BTS Nel corso di una recente diretta Instagram, Bebe Rexha ha fatto un'interessante rivelazione che ha fatto drizzare le antenne ai fan dei BTS . L'artista statunitense di origini albanesi ha rivelato di essere al lavoro su un demo per i ...

Bebe Rexha la spara grossa sui Grammy: "Per vincere si paga" Ieri anche Bebe Rexha ha fatto una dichiarazione simile a quella del collega di Blinding Lights . La popstar di origini albanesi in una live ha detto: " Sono arrabbiata perché Mean To Be meritava un ...

Bebe Rexha "I'm a rock star" la sua intervista e l'editoriale su L'Officiel Italia L'Officiel - Italy Bebe Rexha: un uomo si denuda e lei interrompe un live-stream su Instagram Durante un live-stream sul profilo Instagram di Bebe Rexha un uomo si è denudato costringendo la cantante ad interrompere la diretta. Un uomo, non ancora identificato, si è denudato su Instagram duran ...

Zara Larsson Poster Girl | la recensione Zara Larsson non conquista con il suo secondo album Poster Girls, una collezione di canzonette pop semplici, vuote e di poco conto ...

Nel corso di una recente diretta Instagram,ha fatto un'interessante rivelazione che ha fatto drizzare le antenne ai fan dei BTS . L'artista statunitense di origini albanesi ha rivelato di essere al lavoro su un demo per i ...Ieri ancheha fatto una dichiarazione simile a quella del collega di Blinding Lights . La popstar di origini albanesi in una live ha detto: " Sono arrabbiata perché Mean To Be meritava un ...Durante un live-stream sul profilo Instagram di Bebe Rexha un uomo si è denudato costringendo la cantante ad interrompere la diretta. Un uomo, non ancora identificato, si è denudato su Instagram duran ...Zara Larsson non conquista con il suo secondo album Poster Girls, una collezione di canzonette pop semplici, vuote e di poco conto ...